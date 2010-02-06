Ремберг Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Ремберг Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Ремберг Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремберг Николай Семенович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремберг Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Ремберг Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремберг Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Ремберг Семен
Смерть
Неизвестно