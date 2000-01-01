Рязанова (Рязанова) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рязанов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Тарасова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Якушева Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Работа или профессия
Неизвестно