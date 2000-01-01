Рязанова (Рязанова) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Рязанова) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рязанов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Тарасова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Якушева Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Работа или профессия
Неизвестно
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