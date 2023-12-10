Черников Андрей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Черников Андрей Самойлов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Черникова Аксинья Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Черникова Елена Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Черникова Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черникова Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно