Черников Андрей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Андрей Андреев

Черников Андрей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Черников Андрей Самойлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Черникова Аксинья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Черникова Елена Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Черникова Наталья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close