Бужилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бужилов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вербанова Бужилова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Вербанова Бужилова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Вербанова Бужилова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бужилов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Вербанова Бужилова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Бужилова Анастасия

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