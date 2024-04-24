Дубровский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1882 ст.
Дата смерти24.08.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1882 ст.
№ 19. 4 марта 1882 г. рожден, крещен 6. Василий. Села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Дубровский и его законная жена Гликерия Степанова правослпвного вероисповедания ГАКемО. Ф.60 Оп... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1882 ст.
Причина смерти: от поноса | № 36. 24 августа 1882 г. умер, погребен 26. Села Верхгн-Почитанского крестьянина Василия Александрова Дубровского сын Василий 6 мес. от поноса ГАКемО. Ф.60 Оп. 2 Дело 98 ст... Показать все