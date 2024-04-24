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Дубровский Василий Васильевич

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

04.03.1882 ст.

Дата смерти

24.08.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1882 ст.

Отец: Дубровский Василий Александрович

Мать: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 19. 4 марта 1882 г. рожден, крещен 6. Василий. Села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Дубровский и его законная жена Гликерия Степанова правослпвного вероисповедания ГАКемО. Ф.60 Оп... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
24.08.1882 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от поноса | № 36. 24 августа 1882 г. умер, погребен 26. Села Верхгн-Почитанского крестьянина Василия Александрова Дубровского сын Василий 6 мес. от поноса ГАКемО. Ф.60 Оп. 2 Дело 98 ст... Показать все

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