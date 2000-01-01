Хмель Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1915
Отец: Хмель Петр Иванович
Мать: Хмель Анна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer<удалено>/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DХмель%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Df3d4378b772be11641b6dcf... Показать все
Смерть
Неизвестно