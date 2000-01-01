Хмель Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмель Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1915

Отец: Хмель Петр Иванович

Мать: Хмель Анна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer<удалено>/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DХмель%26middle_name%3D%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Df3d4378b772be11641b6dcf... Показать все
Смерть
Неизвестно
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