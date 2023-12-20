Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Сергей Максимович

Мать: Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяхов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяхов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяхов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяхов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяхов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяхов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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