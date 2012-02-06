Васькова (Стибунова) Надежда Ивановна
Место рожденияБашкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти06.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Отец: Стибунов Иван Павлович
Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Бракосочетание
24.09.1930
Рождение ребёнка
15.02.1952
Сын: Васьков Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1958
Дочь: Овчинникова Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович
Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
03.01.1967
Сын: Васьков Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович
Смерть
06.02.2012