Васькова (Стибунова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васькова (Стибунова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

06.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Стибунов Иван Павлович

Мать: Стибунова Агафья Яковлевна

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Бракосочетание
24.09.1930

Муж: Васьков Аркадий Павлович

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1952

Сын: Васьков Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1958

Дочь: Овчинникова Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
03.01.1967

Сын: Васьков Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Васьков Аркадий Павлович

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.02.2012
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