Элесханова Хава Мустапаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Элесханов Мустафа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1950
Дочь: Хасанова Марьям Алиевна
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куразова Зара Алиевна
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Аминат Алиевна
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамишева Роза Алиевна
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Авдат Алиевна
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукожев Умар Алиевич
Отец ребёнка: Лукожев Али
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Али
Смерть
Неизвестно