Элесханова Хава Мустапаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элесханова Хава Мустапаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Элесханов Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1950

Дочь: Хасанова Марьям Алиевна

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Авбакар Алиевич

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куразова Зара Алиевна

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Аминат Алиевна

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамишева Роза Алиевна

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Авдат Алиевна

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Расул Алиевич

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Умар Алиевич

Отец ребёнка: Лукожев Али

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Осман Алиевич

Отец ребёнка: Лукожев Али

Смерть
Неизвестно
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