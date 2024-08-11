Шабельский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1774
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1774
Рождение ребёнка
15.09.1797
Сын: Шабельский Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шабельский Юлиан
Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна
Рождение ребёнка
05.05.1802
Сын: Шабельский Станислав Иванович
Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Шабельская) Катерина
Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шабельская) Варвара
Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна
Смерть
До 1816