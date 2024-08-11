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Шабельский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1774

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1774

Отец: Шабельский Иван Антонович

Мать: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1797

Сын: Шабельский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шабельский Юлиан

Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна

Рождение ребёнка
05.05.1802

Сын: Шабельский Станислав Иванович

Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Шабельская) Катерина

Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шабельская) Варвара

Мать ребёнка: Шабельская (Недвицка) Марианна

Смерть
До 1816

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