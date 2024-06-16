Ганина (Анохина) Юлия
Место рождения
Дата рождения29.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Образование
С 01.09.1986 по ?.06.1996
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
15.11.1995
Рождение ребёнка
22.05.1997
Сын: Ганин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
16.07.2001
Сын: Ганин Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
17.02.2008
Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
29.10.2009
Дочь: Ганина Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
17.02.2022
Сын: Ганин ? Сергеевич
Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич