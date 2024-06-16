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Ганина (Анохина) Юлия

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Образование
С 01.09.1986 по ?.06.1996
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
15.11.1995

Муж: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1997

Сын: Ганин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.2001

Сын: Ганин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.02.2008

Сын: Ганин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.10.2009

Дочь: Ганина Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.02.2022

Сын: Ганин ? Сергеевич

Отец ребёнка: Ганин Сергей Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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