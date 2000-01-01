Татиана Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гордей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно
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