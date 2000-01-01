Татиана Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гордей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно