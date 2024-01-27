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Антонина
Антонина
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Древо
Место рождения
Россия
Дата рождения
Около 1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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