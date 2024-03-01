Кононова Феодосия Егорова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кононова Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кононов Лукиллиан Иоаннов
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кононов Лука Иоаннов
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кононова Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев
Смерть
Неизвестно