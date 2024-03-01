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Кононова Феодосия Егорова

Место рождения

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Иоанн Прокопьев

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кононова Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кононов Лукиллиан Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кононов Лука Иоаннов

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кононова Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Кононов Иоанн Прокопьев

Старое Лебяжье, Кулойско-Покровская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно

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