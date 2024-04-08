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Василиса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Фёдор Ильин

Мать: не указана

Бракосочетание
31.03.1850 или 30.04.1850 ст.

Муж: Павел Мартынов

Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1852 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Павел Мартынов

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Мартынов

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1861 ст.

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Павел Мартынов

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1863 ст.

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Павел Мартынов

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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