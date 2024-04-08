Василиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Фёдор Ильин
Бракосочетание
31.03.1850 или 30.04.1850 ст.
Муж: Павел Мартынов
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1852 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Павел Мартынов
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Мартынов
Рождение ребёнка
25.04.1861 ст.
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Павел Мартынов
Рождение ребёнка
16.08.1863 ст.
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Павел Мартынов
Смерть
Неизвестно