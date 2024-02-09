Яшонкова ФИО — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшонкова ФИО

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Яшонков Павел Константинович

Отец ребёнка: Яшонков Константин

2 ребенок
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Яшонков Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкого района
6 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшонков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкий уезд
8 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшонков Николай Константинович

Отец ребёнка: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкий уезд
7 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкий уезд
бригадирша 3 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Константиновна

Отец ребёнка: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкого уезда
самая старшая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшонков Константин

Михайловские хутора Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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