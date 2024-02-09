Яшонкова ФИО
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Яшонков Павел Константинович
Отец ребёнка: Яшонков Константин
2 ребенок
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Яшонков Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкого района
6 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшонков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкий уезд
8 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшонков Николай Константинович
Отец ребёнка: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкий уезд
7 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкий уезд
бригадирша 3 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Константиновна
Отец ребёнка: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкого уезда
самая старшая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшонков Константин
Михайловские хутора Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область