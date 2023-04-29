Москалева Марина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Лукьян (Лука) Гаврилович
Мать: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович
Стройково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович
Смерть
Неизвестно