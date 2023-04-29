Москалева Марина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева Марина Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Лукьян (Лука) Гаврилович

Мать: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Москалев Иван Егорович

Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович

Стройково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Москалев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Москалев Петр Егорович

Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Андрей Егоров

Отец ребёнка: Москалев Егор Семенович

Смерть
Неизвестно
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