Васильев Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.?
Сын: Васильев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна
Рождение ребёнка
15.10.?
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна
Рождение ребёнка
27.09.?
Сын: Васильев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна
Бракосочетание
Неизвестно