Васильев Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.?

Сын: Васильев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна

Рождение ребёнка
15.10.?

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна

Рождение ребёнка
27.09.?

Сын: Васильев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Захарова) Ирина Валериевна

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