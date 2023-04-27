Uten Goye Wouter I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1170
Дата смертиОколо 1232
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1170
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
vermeld (1208, 1225-1228) Graaf van Goye (1225)
Рождение ребёнка
14.06.1197
Дочь: Uten Goye (Uten Goye) Machteld
Мать ребёнка: uten Goye (van Amstel) Richsa
Смерть
Около 1232