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Uten Goye Wouter I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1170

Дата смерти

Около 1232

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1170

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
vermeld (1208, 1225-1228) Graaf van Goye (1225)
Рождение ребёнка
14.06.1197

Дочь: Uten Goye (Uten Goye) Machteld

Мать ребёнка: uten Goye (van Amstel) Richsa

Смерть
Около 1232

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