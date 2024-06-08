Доржиева (Очирова) Екатерина Эльдяевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Очиров Эльдя Урмаевич
Мать: Очирова Груня Домбаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1988
Дочь: Доржиева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Доржиев Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1991
Дочь: Китаева (Доржиева) Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Доржиев Геннадий Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1998
Дочь: Мишкина (Доржиева) Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Доржиев Геннадий Степанович