Скворцова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Ильич

Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Логачева Тамара Ильинична

Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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