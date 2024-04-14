Скворцова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Логачева Тамара Ильинична
Отец ребёнка: Скворцов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно