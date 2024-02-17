Малышев Евдоким Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Евдоким Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Малышев Иосиф Дмитриевич

Мать: Мария Даниловна

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