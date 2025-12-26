Советов Дионисий Трофимов
мужской, родился 10.10.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецСоветов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
МатьСоветова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.10.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Кистер. крест. фамилия Мишен. мать Прасковья Никонова