Советов Дионисий Трофимов 10.10.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Дионисий Трофимов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 10.10.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Советов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
Мать
Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1856 ст.

Отец: Советов Трофим Матвеев

Мать: Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистер. крест. фамилия Мишен. мать Прасковья Никонова

Крещение
12.10.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники с. Тогустемира гг. Звенигородских Павел Прокофьев Филиппов и г. Никифорова кр. девка Пелагея Иосифова

Смерть
Неизвестно

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