Петров Николай Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Петров Роман Иванов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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