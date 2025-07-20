Шагина (Страхова) Раиса
женский, родилась Неизвестно
умерла 2018
ОтецСтрахов (Страхов) АндрейНеизвестно г.р.
МатьСтрахова ЕвдокияНеизвестно г.р.
Супруги
Шагин (Шагин) Вальтер04.11.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Страхов (Страхов) Андрей
Мать: Страхова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагин (Шагин) Вальтер
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагин (Шагин) Вальтер
Смерть
2018