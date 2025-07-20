Шагина (Страхова) Раиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шагина (Страхова) Раиса

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 2018

Отец
Страхов (Страхов) АндрейНеизвестно г.р.
Мать
Страхова ЕвдокияНеизвестно г.р.
Супруги
Шагин (Шагин) Вальтер04.11.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Страхов (Страхов) Андрей

Мать: Страхова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин (Шагин) Вальтер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагин (Шагин) Вальтер

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагин (Шагин) Вальтер

Смерть
2018

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