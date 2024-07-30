Попов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно