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Свешников Иван Васильевич

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1638

Дата смерти

После 1680

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1638

Отец: Свешников Василий Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1655

Сын: Свешников Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Свешников Леон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Свешников Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Свешников Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Свешников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1680

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