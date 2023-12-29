Свешников Иван Васильевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1638
Дата смертиПосле 1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1638
Отец: Свешников Василий Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Свешников Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Свешников Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1680