Лагерева (Мершиева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагерева (Мершиева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

11.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1879 ст.

Отец: Мершиев Иван Давыдов

Мать: Мершиева Матрёна Гурьева

Бракосочетание
22.11.1899 ст.

Муж: Лагерев Феодосий Андреевич

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Дочь: Мария Феодосиева

Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич

Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Сын: Лагерев Дмитрий Феодосиев

Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич

Рождение ребёнка
26.05.1905 ст.

Сын: Лагерев Максим Феодосиев

Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Сын: Лагерев Иван Феодосиев

Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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