Лагерева (Мершиева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1879 ст.
Отец: Мершиев Иван Давыдов
Мать: Мершиева Матрёна Гурьева
Бракосочетание
22.11.1899 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Мария Феодосиева
Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Сын: Лагерев Дмитрий Феодосиев
Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Лагерев Феодосий Андреевич
Смерть
Неизвестно