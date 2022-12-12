Соловьва Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Николай Петрович
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно