Соловьва Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьва Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Николай Петрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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