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Лушников Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрганова Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
13.11.1939

Дочь: Затяева (Лушникова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна

Смерть
28.07.1942
Волгоградская обл. Место захоронения Суровикинский р-н, х. Верхнечирский, братская могила

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