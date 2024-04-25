Лушников Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти28.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1939
Дочь: Затяева (Лушникова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Юрганова Агафья Григорьевна
Смерть
28.07.1942
Волгоградская обл. Место захоронения Суровикинский р-н, х. Верхнечирский, братская могила