Коневских Логин Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1849 ст.
Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коневских Прохор Логинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно