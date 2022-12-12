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Коневских Логин Петрович

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Место рождения

Пирожки, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
26.01.1849 ст.

Жена: Коневских Анна Хрисанфовна

Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневских Иоан Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневских Прохор Логинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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