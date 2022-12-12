Бусталова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Бусталов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Бусталов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бусталов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно