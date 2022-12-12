Блейхман Юлий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.11.1868
Дата смерти08.01.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.01.1910