(Токарева) Елизавета Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Барыкина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно