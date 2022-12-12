(Токарева) Елизавета Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токарева) Елизавета Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Токарев Кирилл Андреевич

Мать: Токарева Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Барыкина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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