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Саидова Патимат Далгатовна

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

28.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1983

Отец: Саидов Далгат Джабраилович

Мать: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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