Логовая Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логовая Магдалена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Давид

Отец ребёнка: Логовой Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Адам

Отец ребёнка: Логовой Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Логовой Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логовой Антон

Рождение ребёнка
1896

Сын: Логовой Пётр Антонович

Отец ребёнка: Логовой Антон

Смерть
Неизвестно

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