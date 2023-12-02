Логовая Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Давид
Отец ребёнка: Логовой Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логовой Адам
Отец ребёнка: Логовой Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Логовой Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логовой Антон
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Логовой Антон
Смерть
Неизвестно