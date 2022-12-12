Шаруев Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения16.11.1912
Дата смерти08.05.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912
Отец: Шаруев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1939
Дочь: Бессонова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Шаруева Анна Ивановна
Бракосочетание
25.06.1949
Жена: Шаруева Анна Ивановна
Смерть
08.05.1981
Причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность