Шаруев Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаруев Сергей Степанович

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Место рождения

Березово, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.11.1912

Дата смерти

08.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912

Отец: Шаруев Степан

Мать: не указана

Березово, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.05.1939

Дочь: Бессонова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Шаруева Анна Ивановна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
25.06.1949

Жена: Шаруева Анна Ивановна

Смерть
08.05.1981
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность
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