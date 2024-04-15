Наумов Максим Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Максим Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.02.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анна Ивановна Лескова
Восприемник
14.12.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Степан Николаевич Лесков
Восприемник
19.12.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Варвара Кузьминична Кошелева
Восприемник
10.04.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Ефимовна Лукина
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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