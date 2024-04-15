Наумов Максим Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.02.1903 ст.
Анна Ивановна Лескова
Восприемник
14.12.1903 ст.
Степан Николаевич Лесков
Восприемник
19.12.1904 ст.
Варвара Кузьминична Кошелева
Восприемник
10.04.1905 ст.
Мария Ефимовна Лукина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно