Мерзинко Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзинко Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.

Дочь: Мерзинко Ефросинья Севастьновна

Отец ребёнка: Мерзинко Севастьян Федорович

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзинко Севастьян Федорович

Смерть
Неизвестно
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