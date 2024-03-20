Von Hoerschelmann (Bosse) Marie Elisabeth Caroline (Lina)
Место рожденияDickeln, Wolmar, Livland, Estonia
Дата рождения14.09.1819
Дата смерти18.05.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1819
Отец: Bosse Anton Georg
Dickeln, Wolmar, Livland, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Hausfrau
Место жительства
Неизвестно
-
Смерть
18.05.1849
Oberpahlen, Livland, Estonia
Похороны
Неизвестно
Oberpahlen / Estl.