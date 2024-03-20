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Von Hoerschelmann (Bosse) Marie Elisabeth Caroline (Lina)

Место рождения

Dickeln, Wolmar, Livland, Estonia

Дата рождения

14.09.1819

Дата смерти

18.05.1849

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1819

Отец: Bosse Anton Georg

Мать: Bosse Johanna Juliane (Julie)

Dickeln, Wolmar, Livland, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Hausfrau
Место жительства
Неизвестно
-
Смерть
18.05.1849
Oberpahlen, Livland, Estonia
Похороны
Неизвестно
Oberpahlen / Estl.
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