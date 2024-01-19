Клочков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1994
Сын: Хуторной Андрей Викторович
Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
04.11.2001
Сын: Клочков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна