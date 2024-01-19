Клочков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1994

Сын: Хуторной Андрей Викторович

Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
04.11.2001

Сын: Клочков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Клочкова Наталья Викторовна

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