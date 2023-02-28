Пунин Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ефим Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пунин Федор Иванович
Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна
Смерть
Неизвестно