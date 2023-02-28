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Пунин Иван Ефимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ефим Васильевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пунин Федор Иванович

Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Пунина Мавра Феоктистовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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