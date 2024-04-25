Аксенов Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова (Хроменкова) Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова (Хроменкова) Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
?.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова (Хроменкова) Надежда Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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