Бадигульджамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кахарова) Сания
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кахарова) Гульсира
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кахарова) Нажия
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Нургали
Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар
Бракосочетание
Неизвестно