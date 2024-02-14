Бадигульджамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигульджамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кахарова) Сания

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кахарова) Гульсира

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кахарова) Нажия

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Нургали

Отец ребёнка: Заббаров Габделькахар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заббаров Габделькахар

Смерть
Неизвестно

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