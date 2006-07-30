Вологина (Цаплинова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Цаплинова) Клавдия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1933

Дата смерти

30.07.2006

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933

Отец: Цаплинов Павел Иванович

Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вологин Григорий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
30.07.2006
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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