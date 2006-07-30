Вологина (Цаплинова) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1933
Дата смерти30.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933
Отец: Цаплинов Павел Иванович
Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вологин Григорий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
30.07.2006
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область