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Тимоничев Иоанн Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1855

Отец: Зайцов Василий Иоаннович

Мать: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
23.09.1884

Дочь: Пелагея Иоанновна

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Тимоничев Константин Иоаннович

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Наталья Иоанновна

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
04.02.1897

Сын: Тимоничев Фёдор Иоаннович

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимоничева Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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