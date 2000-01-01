Тимоничев Иоанн Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1855
Рождение ребёнка
23.09.1884
Дочь: Пелагея Иоанновна
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.12.1890
Сын: Тимоничев Константин Иоаннович
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Наталья Иоанновна
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
04.02.1897
Сын: Тимоничев Фёдор Иоаннович
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Тимоничева Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно