Волкова Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Волков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно