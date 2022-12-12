Волкова Анна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Волков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Вакорино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Вакорино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Вакорино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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