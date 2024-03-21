Романова (Ларионова) Нина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Эмилия Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай

Смерть
Неизвестно

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