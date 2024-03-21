Романова (Ларионова) Нина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Эмилия Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Николай
Смерть
Неизвестно