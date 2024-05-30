Пермякова Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пермяков Иван Лукин
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пермякова Катерина Иванова
Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пермякова Степанида Иванова
Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин
Смерть
Неизвестно