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Пермякова Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Иван Лукин

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пермякова Катерина Иванова

Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пермякова Степанида Иванова

Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пермяков Никонор Иванов

Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пермяков Василий Иванов

Отец ребёнка: Пермяков Иван Лукин

Смерть
Неизвестно

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