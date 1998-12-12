Измайлов Равиль Исмаилович
Место рождениясело Ендовищи
Дата рождения10.02.1937
Дата смерти12.12.1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937
Отец: Кутдусов Исмаил Куддусович
Мать: Кутдюсова Фаиля
село Ендовищи
Рождение ребёнка
01.10.1961
село Ендовищи
Рождение ребёнка
20.08.1963
село Ендовищи
Рождение ребёнка
02.06.1971
с. Ендовищи
Смерть
12.12.1998