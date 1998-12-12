Измайлов Равиль Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмайлов Равиль Исмаилович

Измайлов Равиль Исмаилович

Место рождения

село Ендовищи

Дата рождения

10.02.1937

Дата смерти

12.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937

Отец: Кутдусов Исмаил Куддусович

Мать: Кутдюсова Фаиля

село Ендовищи
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Васимя

село Ендовищи
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Васимя

село Ендовищи
Рождение ребёнка
02.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Васимя

с. Ендовищи
Смерть
12.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close